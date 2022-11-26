السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة ايران

2022/11/26 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة طهران.

وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته (بغداد اليوم) ان "السوداني استقبل السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، ونقل الاخير دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لرئيس الوزراء بشأن زيارة الجمهورية الإسلامية ، كما شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف ان " اللقاء بحث عددا من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار، كما جرى التأكيد على مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها".

يذكر ان بغداد وطهران تجري مباحثات مستمرة لحل ازمة القصف الإيراني لمناطق تواجد الأحزاب المعارضة لإيران في إقليم كردستان.





وكان مصدر امني رفيع قد كشف، الأربعاء الماضي، لـ (بغداد اليوم ) عن وصول لجنة عليا لتقييم ملف امن الحدود مع ايران الى الشريط الحدودي بين البلدين في ديالى، وأجرت تقييما شاملا يحمل 3 رسائل مهمة هي منع وجود اي فراغات والتصدي لملف التهريب الذي يشكل خطر حقيقي في الداخل، بالإضافة الى اجراء تغييرات جوهرية وفق سياسة الحكومة الجديدة في دعم التغييرات التي تسهم في تصحيح مسار العمل الأمني خاصة.

ويأتي التركيز على الحدود الشرقية للعراق، بالتزامن مع الاوضاع المتوترة في المناطق القريبة من الحدود ضمن اقليم كردستان والضربات الايرانية المتكررة لمناطق كردية لملاحقة واستهداف أحزاب المعارضة الايرانية الكردية المتواجدة في أراضي اقليم كردستان العراق.

وهدد الجانب الايراني في وقت سابق العراق بـ "اجتياح بري" في حال لم تتدخل الحكومة العراقية لطرد الاحزاب الايرانية المعارضة المتواجدة في الاقليم، الامر الذي "يعجز" عنه العراق بحسب ما تقول تقارير دولية.

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