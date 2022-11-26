طقس العراق اليوم .. وكمية الأمطار المتساقطة

2022/11/26 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

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اخبار العراق

منذ 54 دقيقة

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة وانخفاضاً في درجات الحرارة ببعض المناطق بدءاً من الثلاثاء.

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