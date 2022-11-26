حديث نيابي بشأن

2022/11/26 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عدّ عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر، السبت، تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر تشرين الثاني "أمراً طبيعياً"، مشيرة إلى توفر التمويل والسيولة المالية.

وقال كوجر، إن "التأخر طبيعي حتى الآن، وهو ضمن الفترة المقبولة بين 25 و28 من كل شهر، رغم أن هذا لم يحدث في الأشهر الماضية، فالتمويل موجود وجاهز"، معتبراً أنها "أول وجبة مرتبات تصرفها الحكومة الجديدة، وبالتالي هناك توجهات قد تؤثر في التوقيتات وهو أمر طبيعي"، بحسب الصحيفة الرسمية.

ورجح كوجر، أن "يكون التأخير بسبب إجراء إصلاحات في قضية مرتبات الموظفين، إذ نعلم جيداً أن هناك أكثر من 300 ألف فضائي، كما لدينا أكثر من 250 ألف موظف ممن يتقاضون أكثر من راتبين".

وأوضح، أن "مسألة توزيع المرتبات هي إحدى محطات التدقيق في الرواتب وكشف الفضائيين لذلك فإن هذه الإجراءات طبيعية جداً، المهم أن نعلم أن الحكومة في وضع اقتصادي ممتاز والسيولة متوفرة ولدينا فائض والتمويل موجود، وما يتبقى فعلا هي عملية إيصال الراتب من الحكومات المحلية إلى الموظفين".

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