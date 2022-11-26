الجهد الخدمي يعلن نسب الإنجاز المتحققة بـ 10 مناطق في بغداد

2022/11/26 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، السبت، نسب الإنجاز المتحققة في 10 مناطق مستهدفة بالعاصمة بغداد، فيما أضاف 3 مناطق جديدة تمهيداً لدخولها.

وذكر الفريق في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "المناطق المستهدفة في العاصمة بغداد ونسب الإنجاز المتحققة للخدمات المقدمة لها على النحو الآتي: (شاكر العاني 95‎%، النهروان حي الطف 80‎%، النهروان حي قمر بني هاشم 40‎%، الفضيلية 60‎%، حي الكوفة 50‎%، حي البساتين 70‎%، حي المصطفى 70‎%، سبع قصور 35‌‎%، التاجيات 50‎%، ودوانم الشعلة 50‎%)".

وبخصوص المناطق الجديدة التي سيدخلها، أضاف الفريق أن "المناطق هي (سبع البور، بوب الشام، والطارمية)، وبعد إكمال كل المناطق سيتم تحديد مناطق أخرى".

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