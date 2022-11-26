انقاذ طفل سقط بفتحة للصرف الصحي شرقي بغداد (صور)

2022/11/26 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انقاذ طفل سقوط في فتحة للصرف الصحي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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