الشيعة العرب في العراق : اليوم لا يوجد

2022/11/26 | 14:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي بينهم رجل بالغ سن الرشد : السياسي بين الحين والآخر يخرج لنا أحد مروجي إبادة الشعب العراقي ومستقبل أجياله بتصريحات تدعونا إلى الشفقة عليهم وعلى من إختارهم...أكمل القراءة ←

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