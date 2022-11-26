كيف جرى التلاعب بالرأي العام

2022/11/26 | 14:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم ابراهيم كيف تغيرت افكار وعقائد الناس في منطقتنا العربية من الاشتراكية والتقدمية والقومية العربية الى الاسلامية السياسية والاسلامية المتطرفة والطائفية التي تنكر الآخر وتكفره .ومابعدها الديموقراطية الشكلية المشوهة...أكمل القراءة ←

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