أيُّها الكُرد…مِن هُنا يبدأ الحل

2022/11/26 | 14:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنتوش ربما حان الوقت للكُرد للاعتراف بالأمر الواقع وتسليم الحكومة المركزية في بغداد صلاحية فرض سيطرتها على كامل الأراضي العراقية، التي تقتطع أجزاء منها قوات البيشمركة الكُردية بدعوى...أكمل القراءة ←

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