2022/11/26 | 15:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه مجلس الخدمة العامة الاتحادي، السبت، 26 تشرين الثاني، 2022، تحذيراً...

ظهرت المقالة مجلس الخدمة للعلوميين: من لا يحضر الاختبار بالوقت المحدد سيحرم من فرصة التوظيف أولاً على المسلة.

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