2022/11/26 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره التونسي، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت باستاد الجنوب بالوكرة القطرية، في ثاني لقاءات الفريقين بالمجموعة المونديالية الرابعة.وبهذه النتيجة، عقّدت تونس مهمة التأهل إلى الدور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مونديال قطر 2022..



أستراليا تهزم تونس بهدف دون مقابل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونديال قطر 2022.. أستراليا تهزم تونس بهدف دون مقابل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مونديال قطر 2022.. أستراليا تهزم تونس بهدف دون مقابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).