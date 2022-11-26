انقاذ طفل سقط بفتحة للصرف الصحي بمدينة الصدر ببغداد

2022/11/26 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، إنقاذ طفل سقط في فتحة للصرف الصحي بمدينة الصدر ببغداد.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “فرق إنقاذ الدفاع […]

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