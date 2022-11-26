بعد 90 عاماً…أوكرانيا تهدد روسيا بدفع ثمن مجاعة 1932

2022/11/26 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شدد أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، على أن روسيا ستدفع ثمن مجاعة في الحقبة السوفييتية خلفت ملايين القتلى الأوكرانيين في شتاء 1932-1933، وثمن الحرب الحالية في أوكرانيا.

وقال يرماك على تليغرام: “سيدفع الروس ثمن قتل جميع ضحايا هولدومور وسيُحاسبون عن جرائم اليوم”، مستخدماً الاسم الأوكراني هولدومور للكارثة.

وتحل اليوم السبت الذكرى السنوية لضحايا المجاعة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 1932، نشر الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين قوات الشرطة لمصادرة الحبوب والماشية من المزارع الأوكرانية، والبذور اللازمة لإنبات المحصول الجديد.

وتضور ملايين المزارعين الأوكرانيين جوعاً في الأشهر الموالية فيما وصفه تيموثي سيندر المؤرخ بجامعة ييل بـ “إبادة جماعية متعمدة بكل وضوح”.

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