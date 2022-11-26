وفد اممي يزور العتبة الحسينية المقدسة ومؤسسة وارث لعلاج للاورام

2022/11/26 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من المفوضية السامية للأمم

المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق،

السبت، العتبة الحسينية المقدسة، كما

تفقد مؤسسة وارث الدولية لعلاج الاورام

في محافظة كربلاء، وابدى اعجابه

بمشاريع العتبة الحسينية الم

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