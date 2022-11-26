2022/11/26 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة السجناء السياسيين انها

ابطلت اكثر من الف معاملة لاشخاص ادعوا

انهم سجناء سياسيين واكدت انها ستعيد

الحقوق منهم.

وقال رئيس مؤسسة السجناء السياسيين

الدكتور حسين السلطاني في تصريح لوكالة

نون ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة السجناء السياسيين تبطل اكثر من(١٠٠٠) معاملة لاشخاص غير مستحقين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة السجناء السياسيين تبطل اكثر من(١٠٠٠) معاملة لاشخاص غير مستحقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).