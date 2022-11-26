قطر تتوقع تسجيل 34 مليون مسافر خلال العام الحالي

2022/11/26 | 15:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

من المتوقعِ أن تشهدَ حركةُ الطيران في قطر قفزةً كبيرةً خلال الشهرَين الجاري والمُقبل (نوفمبر وديسمبر)، بالتزامنِ مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022.

وتُشيرُ التوقعات إلى أنَّ أعداد المُسافرين ستتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين مُسافر خلال شهر نوفمبر، وبين 3.6 – 4.7 مليون مسافر خلال ديسمبر.

كما يتوقَّع أن يرتفعَ عددُ المُسافرين خلال العام الجاري 2022 إلى حوالي 34 مليونَ مسافر.

وتستندُ هذه الأرقام لتقرير التوقعات للهيئة العامة للطيران المدني الذي نشرته في وقت سابقٍ من العام الجاري.



ووفقًا للتقرير فإنَّ هناك مسارَين في التنبؤات المتعلقة بأعداد المسافرين خلال بطولة كأس العالم 2022، أحدهما معتدلٌ ومحافظ، فيما صُنف المسارُ الثاني بأنَّه أكثر إيجابية.

وأضافَ التقرير: إنَّ تنبؤات حركة الركاب تشيرُ إلى إمكانية تسجيل نموٍّ كبير تتراوح نسبته ما بين «%90» إلى «%105» بالمقارنة مع عام 2021، ليصل عدد الركاب وفقًا للمسارِ الأول إلى ما يقارب 34 مليون راكبٍ، فيما يتوقع أن يصلَ عدد الركاب بحسب المسارِ الثاني إلى أكثر من 36 مليون راكبٍ، وذلك في حال استمرار وتيرة تعافي النقل الجوي بنفس المستوى الذي تشهده الفترة الحاليَّة، بالإضافة إلى إلغاء القيود الصحية على السفر في مزيدٍ من الدول.

ومن الجدير بالذكر أنَّ أعدادَ الركاب (القادمين والمغادرين والعابرين «ترانزيت») المتوقعة خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر 2022 سوف تتعدى الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2019 أي قبل جائحة كورونا بنسبة معدلها حوالي 11%، ليصلَ العدد في شهر نوفمبر 2022 إلى حوالي 3.5 مليون راكب في المسار المحافظ و4.1 مليون في المسار الأكثر إيجابية.



فيما يُتوقع أن يصلَ العددُ في شهر ديسمبر 2022 إلى 3.6 مليون راكب في المسار المحافظ، وأكثر من 4.7 مليون في المسار الأكثر إيجابية.

10 شهور

وحسب الإحصائيات الشهرية الصادرة من الهيئةِ العامة للطيران المدني، فإنَّ إجمالي أعداد المسافرين يبلغُ حوالي 28.8 مليون خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.



وكانت أعداد المسافرين قد بلغت 15.5 مليون، خلال النصف الأول من العام، و13.3 مليون خلال الشهور الأربعة التالية (يوليو- أغسطس- سبتمبر- أكتوبر).

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