قتلوه وخبأوا جثته داخل

2022/11/26 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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الشرطة الاتحادية تكشف ملابسات جريمة قتل وتلقي القبض على الجناة بينهم امرأة شمالي العاصمةتمكنت مفارز اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ، من القاء القبض على ثلاثة جناة بعد ارتكابهم جريمة قتل شمالي العاصمة بغداد ، تمت عملية القاء القبض عن طريق تنفيذ ممارسة امنية وعثور مفارز اللواء على جثة احد الاشخاص داخل (مجمدة) ملقاة وسط الشارع ، وبعد تشكيل فريق امني مشترك وجمع المعلومات وتتبع منظومة الكاميرات وتطويق المنطقة والقيام بعمليات التحري ، تم القاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم امراة بعد التوصل الى محل سكناهم ،تم احالتهم الى جهة الاختصاص لاكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم.

يتبع ...

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