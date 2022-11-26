الإعمار: طريق الدورة – يوسفية سيدخل الخدمة خلال شهر

2022/11/26 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدّدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، السبت، موعد إنجاز طريق الدورة – يوسفية ودخوله الخدمة.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور، حسين جاسم كاظم، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "بغداد تشهد اختناقات مرورية، وبحكم مسؤوليات الدائرة التي تقع خارج حدود أمانة بغداد، تحاول أن تخفف من وطأة هذه الاختناقات".

ولفت إلى "الوصول لمراحل متقدمة في طريق الدورة – يوسفية، والذي سيدخل الخدمة خلال شهر".

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