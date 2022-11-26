2022/11/26 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يرأس اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bpA9etUFRSk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يرأس اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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