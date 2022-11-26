2022/11/26 | 16:26 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري يتفقد البناية الجديدة لتربية الكرخ الثانية ويؤكد السعي لإكمال البنايات كافة وتفعيلها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/26 | 16:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يتفقد البناية الجديدة لتربية الكرخ الثانية ويؤكد السعي لإكمال البنايات كافة وتفعيلها) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يتفقد البناية الجديدة لتربية الكرخ الثانية ويؤكد السعي لإكمال البنايات كافة وتفعيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).