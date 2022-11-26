للتوعية بسرطان الجلد.. آلاف الأستراليين عراة لالتقاط صورة جماعية

2022/11/26 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلع حوالي 2500 شخص ملابسهم، السبت، لالتقاط صور لفنان التصوير الفوتوغرافي الأميركي، سبنسر تونيك، في شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية، في محاولة لزيادة الوعي بسرطان الجلد.

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