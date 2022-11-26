بواقع 1220 رحلة يومياً..مطار إسطنبول الأكثر ازدحاماً في عموم أوروبا

2022/11/26 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

حلّ مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول بين المطارات الأكثر ازدحاماً في عموم أوروبا بمتوسط رحلاته اليومية.

وكشفت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، عبر تويتر في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أن متوسط رحلات مطار إسطنبول بلغ 1220 يومياً في الفترة بين 18 و24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت أنه وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL)، حل مطار إسطنبول في المركز الأولمن حيث الازدحام.

وأظهر التقرير أن مطار لندن "هيثرو" حل في المركز الثاني بـ1143 رحلة، ومطار باريس شارل ديغول في المركز الثالث بـ1106 رحلات.

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