مرحلة الشراء انتهت والحصة تتراكم لدى الوكلاء.. السلة الغذائية تحقق اكتفاءً ذاتيًا للمواطنين

2022/11/26 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد مواطنون ووكلاء استطلعت (بغداد اليوم) اراءهم، تميز السلة الغذائية بالتعدد النوعي والكمي مقارنة بالحصة التموينية في السنوات السابقة، فيما أشاروا إلى أن السلة الغذائية حققت اكتفاءً ذاتيًا للمواطنين، ولم تمنعهم من الشراء فحسب، بل بدأ المواطنون يتأخرون في استلام حصصهم.

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