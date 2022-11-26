فيروس جديد يظهر في خفافيش بالصين

2022/11/26 | 16:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلماء لاحظوا ارتفاع معدل انتشار فيروسات متعددة.

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