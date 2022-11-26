مجلس الخدمة يخاطب العلوميين: ستحرمون من التوظيف بهذه الحالة

2022/11/26 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم

السبت، تنويها للمؤهلين من العلوميين

للتوظيف.

وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "اي مؤهل من ذوي المهن

الصحية الساندة (العلوميين) لم يحضر

الاختبار في الوق

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