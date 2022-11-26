ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في اربيل مع اغلاق البورصة

2022/11/26 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مصدر مطلع، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 148900 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

و اشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 148850 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 148750 دينارا مقابل 100 دولار.

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