نائب: السوداني عازم على فتح جميع ملفات الفساد

2022/11/26 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، اليوم السبت، عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على المضي قدما في فتح جميع ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين بها مهما كانت عناوينهم ومسمياتهم.

وقال السهلاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان ” حكومة السوداني تضع ملف مكافحة الفساد المالي الإداري في سلم أولويات عملها ومهامها خلال الفترة الحالية”.واضاف، ان ” من واجب الجميع القوى السياسية والشعبية دعم جهود وتوجهات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد خلال الفترة الحالية”.واشار السهلاني الى ان “اي شخصية تثبت عليه ادلة وبراهين تتعلق بقضايا فساد فيكون رهن المحاسبة وفق القانون وبدون الاكتراث الى مكانته او مكونه السياسي”.وكانت نائبة رئيسة لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، قد كشفت عن قيام القضاء العراقي بوضع يده على املاك وعقارات في العاصمة بغداد يمتلكها شخص واحد تفوق قيمتها سرقة القرن.ووجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في وقت سابق، بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، مشيراً إلى اللجنة تهدف إلى تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين.

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