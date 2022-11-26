في اليابان.. تُظهر هذه الصور الليلية القديمة ثقافة لا يعرفها سوى عشّاق الليل

2022/11/26 | 17:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الصور الليلية للمصور الكندي، غريغ جيرار، من أواخر السبعينيات والثمانينيات وجهة نظر مختلفة للحياة في اليابان خلال فترة شهدت ازدهارًا سريعًا.

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