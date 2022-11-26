المستشار الألماني: ما نمر به الآن هو أسوأ أزمة غذاء عالمية بالسنوات الأخيرة

2022/11/26 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستقدم 10 ملايين يورو إضافية لضمان أمن إمدادات الحبوب من أوكرانيا، وذلك بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي.

وقال شولتس في خطاب متلفز إنه "لا يجب استخدام الجوع كسلاح أبدا".

وأضاف: "لهذا السبب لا يمكننا قبول ما نمر به الآن وهو أسوأ أزمة غذاء عالمية في السنوات الأخيرة مع عواقب وخيمة على ملايين الأشخاص، من أفغانستان إلى مدغشقر، ومن الساحل إلى القرن الإفريقي".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن ألمانيا ترحب بالجهود الأممية الناجحة لتمديد صفقة الحبوب عبر البحر الأسود.

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