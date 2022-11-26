وزير الصناعة: لدينا قرابة 40 ألف موظف

2022/11/26 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، السبت، وجود نحو 40 ألف موظف "فائض عن الخدمة".

وقال بتال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في معمل إسمنت بادوش غرب مدينة الموصل، إن "واقع الصناعة مرّ جداً وهناك تركة ثقيلة جدا من تراكمات السنوات السابقة".

وأضاف "لدينا قرابة 40 الف موظف فائض عن الحاجة في الوزارة وهذا ما يجعلها تعجز عن تأمين رواتب كافية لهم وتعتمد على وزارة المالية في المنح السنوية، وان وزارة الصناعة مدينة بمئات المليارات من الدنانير لوزارة المالية بسبب هذا الأمر".

واشار بتال الى ان "وزارة الصناعة باتت أشبه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فهي تدفع رواتب لأشخاص لا ينتجون شيئاً وهذا أشبه بما يحصل عليه العاطلون عن العمل".

وأكد، ان "الوزارة تخطط للمضي بدمج الشركات واعادة ترتيب منشآتها وقد نقوم بغلق بعض المنشآت الصناعية التي لم يعد هناك جدوى من اعادة تأهيلها مثل المعامل والمصانع القديمة التي لم يعد يوجد حتى قطع غيار لها، والوزارة تدرس خيار الذهاب باتجاه الاستثمار بصورة حقيقية"، بحسب "شفق نيوز".

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