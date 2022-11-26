السوداني يوجه بضرورة الاهتمام بصالات المسافرين في مطار بغداد الدولي

2022/11/26 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

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وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة الاهتمام بصالات المسافرين في مطار بغداد الدولي والمطارات الأخرى.وذكر مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية(واع) اليوم السبت، أن “صالة سامراء في مطار بغداد الدولي، استقبلت الرحلة التجريبية الأولى بمتابعة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وستتبعها رحلات أخرى عديدة قادمة إلى البلاد”.وأضاف أن “السوداني أصدر توجيهات مشددة خلال زيارته المفاجئة إلى مطار بغداد الدولي بضرورة الاهتمام بصالات المسافرين وتقديم الخدمات الكاملة لهم فضلاً عن توجيهات أخرى تتعلق بعمل المطارات”.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أجرى في وقت سابق، زيارة مفاجئة إلى مطار بغداد الدولي للوقوف على أسباب الحرائق في صالات المسافرين”.

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