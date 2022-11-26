رئيس البيرو يعين وزيرة الثقافة رئيسة للحكومة

2022/11/26 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عيّن رئيس البيرو بيدرو كاستيو، الجمعة، وزيرة الثقافة بيتسي تشافيز رئيسة للوزراء، لتحل مكان انيبال توريس الذي استقال بعد أن رفض البرلمان الذي يهيمن عليه اليمين منحه الثقة.

بيتسي تشافيز (33 عاماً) كانت وزيرة للثقافة بعد أن شغلت أيضاً منصب وزيرة العمل، وهي عضو في البرلمان، وتنتمي إلى كتلة الأحزاب اليسارية التي تدعم الرئيس كاستيو.

ويُفترض بها أن تحضر إلى الكونغرس في غضون 30 يوماً من أجل الخضوع لتصويت على الثقة حتى تتمكن من تولي المنصب رسمياً.

وأعلن الرئيس البيروفي ليل الخميس/الجمعة، قبوله استقالة توريس، مؤكداً أنه يعمل على تشكيل حكومة جديدة.

وقال في تصريح بثته القناة العامة: «قبلتُ استقالة رئيس الوزراء الذي أشكره على عمله من أجل البلاد، وسأشكّل حكومة جديدة».

وسيتعيّن على كاستيو ورئيسة الوزراء الجديدة الآن تعيين 19 عضواً في الحكومة، وهي الخامسة منذ توليه منصبه قبل 16 شهراً.

وأتت الاستقالة في خضم مواجهة جديدة بين السلطة التنفيذية اليسارية والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية.

وواجه الريس كاستيو الذي تولى منصبه في تموز/ يوليو 2021 محاولتين لإقالته في البرلمان، وهو موضع ستة تحقيقات في شبهات فساد يتهم بها أفراد آخرون من عائلته وأوساطه السياسية.

ويندد الرئيس بحملة سياسية ضده، لكنه يستفيد من الحصانة الرئاسية حتى نهاية ولايته في تموز/ يوليو 2026.

أ ف ب)

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