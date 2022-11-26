تونس تخسر أمام “الكنغر” الأسترالي وتعقد حسابات تأهلها لدور الـ16

2022/11/26 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض المنتخب التونسي الذي يشارك في المونديال لـ6 مرة في تاريخه، للهزيمة أمام المنتخب الأسترالي 0-1، السبت على استاد الجنوب وذلك في ثاني جولات المجموعة الرابعة من مونديال قطر 2022.

ولم يقدم المنتخب التونسي الأداء المطلوب منه، وهو الأمر الذي استغله نظيره الأسترالي للتحكم في مجريات اللعب بشكل كامل.

وأحرز ميتشيل دوك، هدف “الكنغر الأسترالي” أمام تونس، في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وبهذا الهدف أصبح دوك أول لاعب من الدرجة الثانية يسجل في مونديال قطر، إذ يلعب المهاجم الأسترالي مع فريق فاجيانو أوكاياما بدوري القسم الثاني الياباني

وسنحت لتونس عدة فرص للتعادل لكن دوما كانت اللمسات الأخيرة تفتقد للدقة فيما وقف حارس المرمى ماثيو رايان في وجه تسديدة منتصر الطالبي الجيدة، وفي المقابل اكتفت أستراليا بالدفاع وقد نجحت في هدفها بالخروج بنتيجة الشوط الأول.

وبتلك النتيجة، حصل المنتخب الأسترالي على أول 3 نقاط له في المجموعة، فيما توقف رصيد تونس عند نقطة واحدة من التعادل السلبي مع الدنمارك في الجولة الأولى، علما بأن فرنسا ستواجه الدنمارك في وقت لاحق من اليوم.

يذكر أن المنتخب التونسي حظي بنقطة من التعادل دون أهداف مع المنتخب الدنماركي، بينما تعرضت أستراليا لخسارة قاسية أمام فرنسا بطلة العالم بنتيجة 4-1، في انطلاقة ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم 2022.

المصدر: RT

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