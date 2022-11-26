نائب يحدد موعد وصول موازنة 2023 الى البرلمان - عاجل

2022/11/26 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب محمد البلداوي، اليوم السبت، استمرار عمل الحكومة بإعداد الموازنة لغرض ارسالها إلى مجلس النواب والتصويت عليها.

وقال البلداوي لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماعات لجنة اعداد الموازنة لا تزال مستمرة وبمتابعة السوداني لغرض إكمال مشروع قانون موازنة 2023 بأسرع وقت ممكن".

وأضاف، انه "من المرجح ان يتم ارسال مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة الى مجلس النواب خلال مدة شهر ثم يتم التصويت عليها في البرلمان".

وفي وقت سابق ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في أول اجتماع للمجلس، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بـ"السرعة الممكنة لدراسته"، وفق بيان للأمانة العامة ل ‍‍مجلس الوزراء.

وفي 31/ تشرين الأول اكدت وزيرة المالية طيف سامي، أن "من اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ وإقرارها".

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