2022/11/26 | 18:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت تسريبات تقنية حديثة، عزم شركة أبل الأميركية إحداث تغيير جذري...

ظهرت المقالة تسريبات تكشف تعديلا قادما في آيفون 15 أولاً على المسلة.

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