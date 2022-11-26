أردوغان: مصممون على تأمين خط الحدود عبر العمليات العسكرية

2022/11/26 | 18:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت 11/26/2022، عزم تركيا على...

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