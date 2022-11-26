بعد اختلاف نوع التهديدات الأمنية.. الجيش يغادر مدن العراق

2022/11/26 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، وجود عمليات مغادرة تدريجية لقوات الجيش من المدن وبشكل مستمر، وذلك بفعل اختلاف نوع التهديدات الامنية التي تتطلب وجود قوات وزارة الداخلية في المدن.

وقال مدير عام مديرية العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (بغداد اليوم) إن "عملية انتقال الجيش من المدن موجودة ومستمرة وبموجبها يجري العمل على تسليم وزارة الداخلية ملفات الامن الداخلي".

وأضاف أن "وزارة الداخلية تعمل بوتيرة عالية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة لتحقيق هذا الهدف وستكون تشكيلاتها هي المستقرة في المدن".

وأضاف أن "العمل مستمر ضمن جدول زمني الجدول سنعلن عنه قريبا بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع وبقية الجهات الامنية".

وفي وقت سابق، حددت وزارة الداخلية جملة من التهديدات الأمنية دفعت إلى التفكير جدياً بتسلم الوزارة ملف الأمن الداخلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريحات متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة لنقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، في السابق كان الوضع يتطلب وجود قيادات عمليات تستثمر كل إمكانيات الأجهزة الأمنية لمقارعة الإرهاب باعتباره التهديد الأول والرئيس، الآن طبيعة التهديدات اختلفت، فبالإضافة إلى الإرهاب هنالك تهديدات المخدرات والجريمة المنظمة والسلاح المنفلت والعنف الأسري والجرائم الإلكترونية".

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