بالوثيقة.. طلب نيابي لإطفاء سلف الفلاحين ضمن موازنة 2023

2022/11/26 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حصلت “تقدم”، اليوم السبت، على وثيقة تضمنت طلباً نيابياً لاطفاء سلف الفلاحين ضمن موازنة 2023.

تفاصيل الوثيقة في ادناه:

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