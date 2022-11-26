البرلمان يستبعد وصول الموازنة خلال الفصل التشريعي الجاري

2022/11/26 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ستبعد النائب عن الإطار التنسيقي حسن الاسدي، السبت ، وصول مسودة الموازنة المالية لعام 2023 إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيرا إلى أن تمرير الموازنة مهمة في غاية الصعوبة .وقال الاسدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “مسودة قانون الموازنة لعام 2023 تمت دراستها في وزارة المالية إلا أنها لغاية اللحظة لم تعرض على مجلس الوزراء الذي يرسلها بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليها” .وأضاف أن ” الموازنة بحاجة إلى دراسة ومناقشات مستفيضة داخل اللجان النيابية “، مستبعدا “وصولها خلال الفصل التشريعي الحالي “.

وتابع ان ” الحكومة لم تقدم لغاية الآن مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب حيث ان المجلس لا يمتلك أي معلومات حول الاموال المضمنة في الموازنة “.

لافتا إلى أن ” أي مشروع قانون يقدم خلال الفترة الحالية سيؤجل إلى الفصل التشريعي القادم كون البرلمان لا يمتلك الوقت الكافي لتمريره في ظل قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني “.

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