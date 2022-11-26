فقدان أكثر من 10 أشخاص عقب انهيار أرضي في جزيرة إيشيا الإيطالية

2022/11/26 | 18:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يبحث رجال الإنقاذ عن 13 شخصًا على الأقل، السبت، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أرضي في جزيرة إيشيا الإيطالية.

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