بولندا تتغلب على السعودية بهدفين نظيفين في كأس العالم

2022/11/26 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حقق المنتخب البولندي فوزاً على نظيره السعودي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في مونديال كأس العالم 2022.وانتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب البولندي بهدف دون مقابل […]

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