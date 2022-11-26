2022/11/26 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم السبت، إحباط محاولة لادخال الاف الاطنان من المواد الانشائية والصحية بكتب مزورة بحجة الاعفاء الضريبي والكمركي.وقال المحافظ في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بكتب مزوره..



إحباط محاولة لإدخال الاف الاطنان من المواد الانشائية في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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