حسام الخطيب باحثاً أدبياً ولغوياًَ ( 1932- 2022) بقلم صالح جواد الطعمة

2022/11/26 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسام الخطيب: 1932-2022 شهادة شخصية حول دوره عالمياً* صالح جواد الطعمة لا شك في ان كاتبنا الكبير الدكتور حسام الخطيب يستحق التكريم بأكثر من كتاب تذكاري لقيامه بدوره الرئيس باحثاً وعلماً بارزأ عرف بانجازاته الاصيلة وأدواره المتعددة في مختلف المجالات والحقول في الوطن العربي منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي: الادب المقارن-النقد-الترجمة-الادب العربي الحديث-اللغة العربية […]

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