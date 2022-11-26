الحشد الشعبي: هدفنا الاساس إقامة الدولة

2022/11/26 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

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قال معاون رئيس اركان الحشد الشعبي، ابو عامر العيساوي، اليوم السبت، إن الهدف الأساس هو اقامة الدولة والحفاظ على مؤسساتها، فيما أشار إلى أن المعركة مع الإرهاب لم تنتهِ بعد.

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