الداخلية تؤكد على وضع المعالجات الفورية لمشكلات نظام المرور

2022/11/26 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، وضع المعالجات الفورية لمشكلات نظام المرور.

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