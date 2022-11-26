الشهر المقبل.. البرلمان يشرّع قانونًا مثيرا للجدل

2022/11/26 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت، عن موعد تشريع قانون الجرائم المعلوماتية، فيما اكدت على أهمية هذا القانون.

وقال نائب رئيس اللجنة مهدي تقي، لـ(بغداد اليوم) ان "مجلس النواب العراقي، سوف يشرع قانون الجرائم المعلوماتية بداية الشهر المقبل، وهناك اجماع نيابي على تمرير هذا القانون لما له من أهمية كبيرة".

وبين تقي ان "هذا القانون سوف يحد بشكل كبير من جرائم الابتزاز الإلكتروني، خصوصاً بعد ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترات الماضية، وهذا القانون لا يهدف الى تقييد حرية التعبير، فهذا الامر يؤكد عليه الدستور العراقي ولا يمكن تشريع أي شيء يخالف الدستور".

ويواجه قانون الجرائم المعلوماتية معارضة شديدة من قبل جهات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، وسط خشية من تحوله إلى وسيلة قانونية لاستهداف حرية التعبير وتكميم الافواه وتجريم المواطنين بفعل تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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