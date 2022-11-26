توجيهات جديدة من وزير الداخلية لمديرية المرور العامة

2022/11/26 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ناقش وزير الداخلية ومجموعة من الدوائر الفنية في مديرية المرور وبحضور مختصين من جامعة بغداد، تطوير نظام المرور في العراق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أكد على أهمية تضافر الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ووضع المعالجات الفورية والسريعة لجميع المشاكل والمعوقات في نظام المرور".

وأوضحت أن تأكيدات الشمري جاءت "خلال ترؤسه مؤتمراً فنياً في مديرية المرور العامة، اليوم السبت، بحضور الدوائر الفنية ومختصين من جامعة بغداد، لمناقشة دارسة تطوير نظام المرور، والعمل على الانتقال إلى الطرق الحديثة والفنية لبسط الإجراءات اللازمة على المواطن في معاملة تحويل الملكية وإصدار إجازة السوق".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "المؤتمر تخللته مجموعة من المداخلات من قبل الحاضرين، والتي من شأنها تطوير العمل في مديرية المرور وتخفيف العبء على المراجعين لدوائر هذه المديرية".

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