لماذا بكى ليفاندوفسكي بعد هدفه في مرمى السعودية؟

2022/11/26 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

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فور تسيجله الهدف الثاني لمنتخب بلاده في المرمى السعودي، انخرط النجم البولندي روبرتليفاندوفسكي في نوبة بكاء، حيث سجل هدفه الأول في تاريخه خلال نهائيات كأس العالم.

ونتيجة خطأ فادح لمدافع السعودية عبد الآله اليافعي في الدقيقة (81)، استلم نجم برشلونة الكرة ووضع الكرة بيسراه يمين حارس المرمىالسعودي محمد العويس.

هدف بولندا الأول حمل توقيع بيوتر زيلينسكي في الدقيقة (39).

وكانت السعودية قد دشنت مشوارها المونديال بفوز ثمين على الأرجنتين 2-1.

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