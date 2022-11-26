بولندا تتغلب على السعودية في مونديال قطر

2022/11/26 | 19:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب البولندي فوزاً على نظيره

السعودي بهدفين دون رد ضمن منافسات

الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في

مونديال كأس العالم 2022.

وانتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب

البولندي بهدف دون مقابل لفريق

ال

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