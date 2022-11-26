النزاهة النيابية تكشف عن ملفات تشوبها شبهات فساد تتعلق بمشاريع بغداد

2022/11/26 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، عن ملفات تشوبها شبهات فساد تتعلق بمشاريع بغداد، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال عضو اللجنة، محمد فاضل الدليمي، في بيان، إن “هناك ملفات تشوبها شبهات فساد وتلاعب من خلال الدعوة للتنفيذ المباشر للمشاريع التي تحيلها محافظة بغداد ضمن قانون الدعم الطارئ “.

وأضاف الدليمي، أنه “سيتم الكشف عن ملفات تشوبها شبهات فساد تخص حملات التنظيف في أقضية ونواحي محافظة بغداد، والمبالغ التي تهدر دون نتائج ملموسة على أرض الواقع، وملفات أخرى تخص التخصيصات لمعالجة خط الفقر”، مؤكداً أن “لجنة النزاهة النيابية سيكون لها دور في مراقبة تلك المشاريع”.

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