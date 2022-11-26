2022/11/26 | 19:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vld89t4TgNM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس غدير : الإطار التنسيقي اعطى السوداني حرية العمل وفق المنهاج الوزاري وفي اختيار المحافظين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عباس غدير : الإطار التنسيقي اعطى السوداني حرية العمل وفق المنهاج الوزاري وفي اختيار المحافظين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).